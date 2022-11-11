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Андрей Бочкарев: Более 10 отделов полиции построят в Москве в ближайшие годы

Георгий Соланович
Город
Андрей Бочкарев: Более 10 отделов полиции построят в Москве в ближайшие годы
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Более 10 зданий для районных отделов полиции планируется построить в Москве в ближайшие годы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 11 ноября.

— В Москве вопросам обеспечения безопасности уделяется большое внимание, и одним из проявлений этого является строительство современных зданий для отделов полиции. Во вновь построенных и отремонтированных зданиях полиции создаются комфортные условия для несения службы сотрудниками, — отметил заммэра.

По его словам, здания в ближайшие годы будут возводить для тех отделов МВД, которые в данный момент располагаются в неприспособленных для них помещениях либо имеют малую площадь.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко подчеркнул, что уже выдано разрешение на строительство четырехэтажного здания в Южном Бутове. Там должно разместиться отделение полиции микрорайона Новая Щербинка. Площадь объекта составит 7,6 тысячи квадратных метров.

Кроме того, добавил Войстратенко, в данный момент ряд объектов находится в стадии получения разрешительной документации для начала строительства. Так, проекты зданий полиции в районах Лосиноостровский и Филевский Парк уже утверждены.

12 октября сообщалось, что новое здание полиции построят на северо-востоке Москвы. Площадь объекта составит более 5,4 тысячи квадратных метров. Строительство будет вестись за счет бюджетных средств.

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