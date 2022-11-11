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Двое мужчин разгромили автозаправку в Подмосковье и унесли канистру с незамерзайкой. Видео

Степан Жирнов
Происшествия
Двое мужчин разгромили автозаправку в Подмосковье и унесли канистру с незамерзайкой. Видео
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
Россия, Московская область, Раменский городской округ, деревня Островцы Карта всех событий

Двое молодых людей разгромили автозаправку в Подмосковье и вынесли канистру с антифризом. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в пятницу, 11 ноября.

По ее словам, ночью двое мужчин разбили входную дверь и витрину на АЗС в городском округе Раменское, разбросали товар и украли несколько канистр со стеклоомывающей жидкостью. Им попытался помещать охранник. В результате злоумышленники сильно избили сотрудника и скрылись.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Сотрудники правоохранительных органов просмотрели записи камеры видеонаблюдения и установили личности подозреваемых. Ими оказались 18- и 19-летний жители Ставропольского края. Молодых людей задержали в деревне Островцы, где они временно проживали.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Фигуранты заключены под стражу.

Другое ограбление произошло в центре столицы. Молодой человек подбежал к женщине, выхватил телефон из рук и скрылся.

Подмосковье грабеж Раменский район Московская область МВД
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