Синичкин день отметят в Музее городского хозяйства Москвы 12 и 13 ноября

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

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Мероприятия, посвященные празднованию Синичкиного дня, пройдут в Музее городского хозяйства Москвы 12 и 13 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

— Синичкин день отмечается 12 ноября по инициативе Союза охраны птиц России. По народным приметам, именно к этому времени синицы, предчувствуя скорые холода, перелетают из лесов ближе к людям. А еще в этот день предсказывали погоду, — рассказали в пресс-службе.

Праздничные мероприятия пройдут в павильоне № 5 на ВДНХ. 12 ноября в 12:30, 13:30 и 14:30 там пройдут мастер-классы по росписи лепных фигурок из муки, соли и воды «Птичка-синичка», а в 15:00 состоится лекция «Синицы и другие городские пернатые». Ее проведут автор детских книг о птицах Мария Рахчеева и орнитолог, кинорежиссер Татьяна Обозова.

13 ноября в пятом павильоне ВДНХ в 15:00 начнется лекция «Кто такие птицы?», добавили в Telegram-канале комплекса.

С 4 по 6 ноября в Москве отмечали День народного единства. Государственный праздник выпал на пятницу, благодаря чему у жителей столицы были длинные выходные.