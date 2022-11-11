Финансовый астролог дала советы, как увеличить доход

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Финансовый астролог Татьяна Севкенова рассказала, почему многим россиянам приходится жить от зарплаты до зарплаты.

— Если в детстве не был раскрыт потенциал, а потом и в юности не создались условия, то человек начинает все больше убеждаться в том факте, что он не талантлив. Он перестает мечтать, соглашается жить от зарплаты до зарплаты, — рассказала она в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Эксперт отметила, что человек может быть ответственным, трудолюбивым, обладать способностью к обучению, но отсутствие удачи и неправильный выбор профессии не позволят ему реализовать потенциал.

Чтобы изменить подобную ситуацию, человеку нужно узнать свои сильные и слабые стороны, правильно выбрать специальность и продумать стратегию развития на ближайшие годы.

Работники, чей доход зависит от МРОТ, могут ожидать повышения зарплаты с 1 января, так как нижний порог оплаты труда с нового года вырастет. Об этом рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России Людмила Иванова-Швец, передает Nation News.

До этого адвокат Мария Меренкова рассказала, кто может рассчитывать на тринадцатую зарплату.