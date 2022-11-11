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Более 10 миллионов человек воспользовались трамваями на севере Москвы за полгода

Анастасия Колоскова
Город
Более 10 миллионов человек воспользовались трамваями на севере Москвы за полгода
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За шесть месяцев на севере и северо-западе Москвы трамваями воспользовались 10 миллионов человек, что на один миллион больше показателя прошлого года. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— С каждым годом трамваи становятся популярнее. Например, с мая этого года на севере и северо-западе города они перевезли более 10 миллионов пассажиров — на 10 процентов больше, чем год назад. Чтобы в вагонах было свободно, а поездки пассажиров оставались комфортными, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать столичный трамвай, — рассказал глава департамента.

По словам Максима Ликсутова, с января этого года на 17 трамвайных маршрутах увеличилось число новых вагонов и сократились интервалы.

Среди лидеров оказался трамвайный маршрут № 6, которым ежедневно пользуются около 30 тысяч человек. Это на четверть больше, чем год назад. Маршрутами № 28 и 31, которые следуют по Живописной улице, пользуются каждый день около 23 тысяч пассажиров, что на 20 процентов больше прошлогоднего показателя, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого стало известно, что с 12 ноября по выходным после ремонта путей восстанавливается движение трамваев к станции метро «Сокол». Трамваи № 15, 23, 28 будут ходить по своим обычным маршрутам.

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