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Приметы и советы

Иммунолог Болибок дал советы, как избежать заражения ОРВИ

Ирина Игнатенко
Общество
Иммунолог Болибок дал советы, как избежать заражения ОРВИ
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, как избежать заражения ОРВИ в осенне-зимний период.

Первое правило — нужно как можно меньше находиться в тесных закрытых помещениях, где большое скопление людей. Это общественный транспорт, торговые центры.

— Если вам предстоит путешествие через скопление людей, то лучше воспользоваться банальной медицинской маской. Она достаточно хорошо защищает от всех респираторных вирусных инфекций, — посоветовал эксперт в комментарии МИР 24.

Дома и в офисах нужно часто проветривать помещения, желательно каждые два часа. Также нужно обязательно мыть руки перед едой.

Болибок также посоветовал сделать прививки от гриппа и коронавируса.

Ранее врач-терапевт Вера Сухова отметила, что, для того чтобы избежать различных инфекций, нужно соблюдать личную гигиену, в том числе не использовать одну и ту же посуду, не доедать и не допивать за другими, передает Царьград.

После перенесенной простуды, гриппа и других заболеваний организму нужно время на восстановление сил. Как прийти в норму без риска приобретения осложнений и новых недугов — в материале «Вечерней Москвы».

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