Иммунолог Болибок дал советы, как избежать заражения ОРВИ

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Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, как избежать заражения ОРВИ в осенне-зимний период.

Первое правило — нужно как можно меньше находиться в тесных закрытых помещениях, где большое скопление людей. Это общественный транспорт, торговые центры.

— Если вам предстоит путешествие через скопление людей, то лучше воспользоваться банальной медицинской маской. Она достаточно хорошо защищает от всех респираторных вирусных инфекций, — посоветовал эксперт в комментарии МИР 24.

Дома и в офисах нужно часто проветривать помещения, желательно каждые два часа. Также нужно обязательно мыть руки перед едой.

Болибок также посоветовал сделать прививки от гриппа и коронавируса.

Ранее врач-терапевт Вера Сухова отметила, что, для того чтобы избежать различных инфекций, нужно соблюдать личную гигиену, в том числе не использовать одну и ту же посуду, не доедать и не допивать за другими, передает Царьград.

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