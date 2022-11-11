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Прокуратура раскрыла мошенничество со столичной квартирой, которой владели почти 300 граждан

Степан Жирнов
Происшествия
Прокуратура раскрыла мошенничество со столичной квартирой, которой владели почти 300 граждан
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, улица Маршала Новикова Карта всех событий

Столичная прокуратура раскрыла мошенничество с квартирой, которой одновременно владели 286 граждан. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 11 ноября.

По ее словам, в результате проведенной проверки ведомство выяснило, что квартира площадью 43,3 квадратных метра на улице Маршала Новикова разделена на несколько долей, одна из которых поделена еще на 320 микродолей. В период с декабря 2021 года по апрель 2022 года эти небольшие части собственности были подарены 286 гражданам.

Это право собственности позволяло регистрировать в квартире неограниченное количество человек, при этом не имея возможности предоставить постояльцам подходящего для проживания помещения.

Проверка показала, что в квартире зарегистрированы, но не проживают 290 человек. Этот факт доказывает то, что доли в квартире дарились или продавались только для фиктивной регистрации, но никак не для проживания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Помимо этого, Хорошевский межрайонный прокурор обратился в суд с заявлением о признании договоров дарения недействительными, а также об аннулировании права на собственность и снятии фиктивно зарегистрированных граждан с учета.

Хорошевский районный суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Ведомство контролирует исполнение решения суда, а также ход расследования уголовного дела.

Еще один случай, связанный с незаконным использованием жилплощади, произошел в столице. Мужчина арендовал квартиру только для того, чтобы сдавать ее покомнатно нелегальным мигрантам.

Район Щукино Москва Прокуратура Уголовные дела Мошенничество
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