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Мужчина сдал мигрантам арендованную им квартиру в центре столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина сдал мигрантам арендованную им квартиру в центре столицы
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Россия, Москва, Донская улица Карта всех событий

Мужчина арендовал квартиру в центре столицы, после чего сдал ее шестерым нелегальным мигрантам без каких-либо документов. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО городского ГУ МВД России в четверг, 13 октября.

По данным ведомства, злоумышленник арендовал квартиру на Донской улице в районе Якиманка, пообещав собственнику, то будет проживать в ней сам. Однако вместо этого злоумышленник сдал квартиру шестерым нелегальным мигрантам. Никаких документов мужчина не оформлял, а просто собирал от пяти до семи тысяч рублей за койко-место с каждого приезжего.

В рамках комплексной оперативно-профилактической операции сотрудники полиции обнаружили общежитие и задержали нелегальных жильцов. В их отношении составлены административные протоколы по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в РФ».

Также сотрудники правоохранительных органов задержали и самого предприимчивого гражданина России. Им оказался 30-летний житель Подмосковья. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». Мужчина подписал обязательство о явке, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

11 октября силовики и сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность еще одной группы, связанной с незаконной миграцией. Полицейские и работники ФСБ раскрыли организацию, которая оформляла фиктивные браки ради легализации мигрантов.

административные правонарушения Москва МВД Район Якиманка Центральный административный округ (ЦАО)
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