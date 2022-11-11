Психолог Ланг дал советы, как выбрать новогодние подарки для близких

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В преддверии новогодних праздников в магазинах начинается сезон распродаж. А значит самое время покупать подарки своим родным и близким. Как правильно выбирать подарки, чтобы доставить положительные эмоции своим близким, рассказал основатель и руководитель психологического центра Сергей Ланг.

— Если в отношениях всё хорошо, оба партнера понимают, что им хватает эмоций, их отношения находятся на высоком эмоциональном уровне, то подарок можно сделать полезный. А если в отношениях кризис нужно сосредоточиться на поиске именно эмоционального, яркого подарка, который будет иметь романтическое направление, — такой совет дал эксперт в комментарии «Радио 1».

Эксперт добавил, что преподнесенный подарок может улучшить отношения или наоборот разрушить. Не всегда полезный и практичный подарок будет хорошим решением и порадует ваших близких.

Ранее эксперты сообщили, что россияне на ноябрьских распродажах будут в основном покупать обувь, продукты, одежду и косметику, передает РИАМО.

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