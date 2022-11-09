Успеть до Нового года: стоит ли заказывать подарки из-за рубежа и какие схемы доставки доступны россиянам

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Далеко не все, кто заказал новогодние подарки в китайских интернет-магазинах, успеют получить их вовремя. Как передает издание «Ведомости» со ссылкой на источники в транспортно-логистической отрасли, причина задержки товаров связана с перегруженностью морского порта во Владивостоке и железной дороги, по которой грузы перевозят с Дальнего Востока в центральные регионы РФ. «Вечерняя Москва» решила узнать, стоит ли заказывать сейчас товары из-за рубежа и какие серые схемы логистики существуют при доставке из азиатских стран в РФ.

Белые схемы

По словам эксперта в области транспортных перевозок и логистики Владимира Горбова, обходные пути легального поступления товаров на российский рынок существовали долгие годы. Эта схема хоть и незаконная, но более быстрая:

— Белая схема на все 100 процентов легальна и соответствует всем требованиям Таможенного кодекса РФ. Имеется контракт с азиатскими поставщиками, все финансовые операции проходят через валютные счета банков. Процесс включает сертификацию, пошлины, таможенные сборы, НДС, дополнительные траты на доставку из Китая.

Среди плюсов такого способа — получение легального и оригинального товара, а не подделок, которые встречаются при заказе через серые схемы. Клиенту не смогут предъявить никаких претензий сотрудники налоговых органов и иных проверяющих ведомств. Гражданин полностью ощущает свою безопасность и получает дополнительные документы, позволяющие обменять товар или вернуть деньги, если он не понравится.

А вот недостатков у белой схемы куда больше, заверил спикер. Так, с ростом легальных заказов стоимость самой процедуры увеличилась, что в свою очередь удешевило нелегальные пути поставок:

— Если, что называется, играть по-чистому, то первое, что раздражает клиента, — это сложный процесс оформления заказов, при котором нужно учитывать расчет налогов. Сложно контролировать все процессы, поскольку вы зависимы от эффективности логистов.

А порой расходы на оформление превышают по стоимости товар, который вы заказали в Китае. Кроме того, товар может прийти с месячной задержкой, а если попадет на склад временного хранения, то есть шанс получить его вообще спустя полгода.

Серые схемы

«Мутные схемы» поставок товаров из Китая — это оплата только за доставку груза из страны — вес и объем, уточнил Горбов:

— Пожалуй, серые способы получения заказов пользуются большой популярностью — по системе карго — и подразумевают упрощенное оформление и доставку из КНР.

По словам экспертов, представители сектора серых схем имеют наработанные маршруты и варианты отправления товара более быстрым способом. В отдельных случаях по системе карго могут оформить заказ и доставить под ключ.

Это означает, что заказчик избавляется от необходимости оформлять документацию для таможни, а перевозимые товары не упоминаются нигде. Перевозчик просто включает ваш заказ в свои договоренности и контракты.

Как заказать товар

В свою очередь эксперт одной из столичных транспортно-экспедиционных компаний Владимир Беков рассказал «ВМ» о том, что любые сложности, сопряженные с логистикой и поздним получением товара, связаны не только с перегруженностью портов Владивостока, но и с эффективностью работы российских маркетплейсов относительно доставок из-за рубежа:

— Много негативных отзывов поступало особенно в летний сезон от граждан в связи с плохой работой CDEK.Shopping и Ozon Global. Поэтому если вы решили заказать товары из Китая и хотите получить их в срок, то лучше осуществлять покупку через «Алиэкспресс» и Joom. Там доступны сразу несколько способов оплаты и период ожидания небольшой.

С другой стороны, Ozon и CDEK при доставке используют свои логистические пути, что ускоряет процесс получения заказа. Эксперт призывает самостоятельно решать, какой способ удобнее.

Он также отметил, что есть система USmall, которая обещает доставлять товар за десять дней в любую точку РФ. Но есть риск, что из-за санкций товары могут попасть на транзитные пути доставки, что увеличит срок ожидания.

Нынешний коллапс вокруг заказов из Китая, по словам спикера, связан с большим объемом товаров, которые россияне заказали. По прогнозам эксперта, ситуация улучшится в ближайшие месяцы.