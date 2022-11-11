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Метеоролог Позднякова пояснила, с чем связаны температурные рекорды в столице

Ирина Игнатенко
Город
Метеоролог Позднякова пояснила, с чем связаны температурные рекорды в столице
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что недавняя пасмурная погода в столице объясняется антициклонами северного происхождения, в которых циркулировал прохладный воздух.

Затем в столицу пришли циклоны, и она оказалась в теплом секторе.

По словам Поздняковой, пик тепла придется на 12 ноября. В ближайшие дни средняя температура в столице будет около плюс 9–11 градусов, а непосредственно на станции ВДНХ превысит отметку 9,3 градуса тепла.

Но теплая погода сменится резким похолоданием. К утру воскресенья придет холодный атмосферный фронт — в течение дня температура будет снижаться, передает «360».

В Петербурге в пятницу температура воздуха может обновить суточный рекорд 2008 года, когда максимальная температура воздуха для 11 ноября составила плюс 10,8 градуса, передает издание «Невские новости».

Синоптики спрогнозировали аномально теплый ноябрь в Москве. «Вечерняя Москва» узнала у специалистов, чем объясняется непривычное осеннее тепло.

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