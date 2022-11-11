Сергей Собянин утвердил проект планировки нового жилого квартала в Ростокине

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, район Ростокино Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, утверждающее проект планировки территории площадью 82,93 гектара в районе Ростокино. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Речь идет об участке, расположенном между Северо-Восточной хордой, улицей Вильгельма Пика, проспектом Мира и парком «Яуза». В настоящее время на большей часть территории находятся устаревшие объекты промышленно-производственного и коммунально-складского назначения.

Согласно проекту, на участке построят современный жилой квартал, в котором, в том числе, поселятся участники программы реновации. Общая площадь застройки превысит 525 тысяч квадратных метров. Здесь возведут 453,5 тысячи квадратных метров жилья, а также детский сад на 350 воспитанников, школу на тысячу учеников, торговый центр и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

Также предусмотрена реконструкция прилегающих улиц и дорог — улицы Докукина, 1-го проезда Леонова и продление Проектируемого проезда № 911. Помимо этого, специалисты организуют новые проезды и парковки, а также построят пешеходный переход через Северо-Восточную хорду и пути Московского центрального кольца.

Кроме того, на участке будут проложены сети коммуникаций, построены распределительный трансформаторный пункт и восемь встроенных трансформаторных подстанций.

После реализации проекта будут созданы комфортные условия для проживания более семи тысяч человек и 1,4 тысячи рабочих мест, передает официальный сайт мэра Москвы.

В этот же день мэр Москвы утвердил порядок заключения региональных соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), стороной которых является столица.