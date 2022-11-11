Собянин утвердил порядок заключения региональных соглашений о защите и поощрении капиталовложений

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Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 11 ноября, утвердил порядок заключения региональных соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), стороной которых является столица.

Помимо этого, глава города объявил об утверждении перечня нормативных правовых актов, к которым может быть применена так называемая стабилизационная оговорка.

Согласно законодательству России, СЗПК могут заключаться в случае реализации проектов в таких отраслях экономики, как строительство (модернизация) транспортно-логистических центров и аэровокзалов (терминалов), развитие общественного транспорта, здравоохранение, образование, культура, спорт, туризм, цифровая экономика, охрана окружающей среды, пищевая и обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство и другие. При этом объем капиталовложений организации должен составлять не менее 200 миллионов рублей (по федеральным — 750 миллионов рублей и более в зависимости от отрасли).

Более подробную информацию о нововведении можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Накануне Собянин подписал указ о начале комплексного развития трех участков бывших промзон, расположенных в районах Отрадное, Ярославский и Восточное Дегунино. В данный момент участки промзон занимают устаревшие склады, автостоянки, автомойки, гаражи и пункты приема металлолома.

Помимо этого, мэр подписал закон «О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Согласно документу, планируемый объем доходов бюджета фонда ОМС на 2023 год составит 401,48 миллиарда рублей, на 2024 год — 428,6 миллиарда рублей, на 2025 год — 450,85 миллиарда рублей.