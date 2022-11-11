Группа злоумышленников украла у мертвых людей более 60 миллионов рублей

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Группа злоумышленников выкрала со счетов умерших граждан более 60 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в пятницу, 11 ноября.

По ее словам, злоумышленники незаконно получали доступ к личным кабинетам граждан в банковских мобильных приложениях, после чего переводили денежные средства на подконтрольные им счета. Похищенное они делили между собой. Таким образом члены банды обокрали 50 счетов на сумму, превысившую 60 миллионов рублей.

Деятельность группы раскрыли, а личности подозреваемых установили при взаимодействии МВД, ФСБ и представителей служб безопасности банков. Задержания прошли в Московской области, Краснодарском крае и на территории Республики Крым. В руки правосудию попали девять участников группы, в том числе и организатор.

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— В ходе обысков были изъяты база данных с реквизитами банковских счетов умерших граждан, сим-карты, более десятка банковских карт, 20 мобильных телефонов, пять ноутбуков и другие предметы, имеющие доказательственное значение, — рассказала Ирина Волк.

По факту преступления были возбуждены десять уголовных дел по статье «Кража организованной группой в особо крупном размере».

Семеро злоумышленников были заключены под стражу. Еще двоим фигурантам предъявили обвинение по статье «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну», они находятся под подпиской о невыезде.

Еще одна кража произошла в Подмосковье. Нанятый охранять дом мужчина украл у владельца участка коллекцию дорогих часов на сумму более трех миллионов рублей.