Ефимов: Столичные компании увеличили объем производства на 7,4 процента с начала года

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Объем промышленного производства в Москве за первые девять месяцев 2022 года вырос на 7,4 процента по сравнению с тем же периодом 2021-го. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в пятницу, 11 ноября.

— В январе–сентябре 2022 года московские предприятия нарастили объем выпуска на 7,4 процента. Объем производства в обрабатывающей промышленности увеличился на 9,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — сказал заммэра.

По его словам, объем выпуска продукции в первую очередь увеличили компании, занимающиеся поставками сырья, комплектующих и оборудования. Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский в этом ключе отметил, что наибольший рост в Москве показало производство одежды, игрушек, медицинского и электрического оборудования, а также печатных плат.

Овчинский добавил, что развитие всех отраслей промышленности стимулируют меры антикризисной поддержки, введенные властями города. Так, инвесторы могут арендовать участки для реализации масштабных инвестиционных проектов без проведения торгов. Кроме того, предпринимателям в марте этого года разрешили получить землю по ставке один рубль в год, передает РБК.

Недавно столичное правительство внесло изменения в программу создания мест приложения труда. Теперь у девелоперов будет больше времени на реализацию некоторых проектов. Им также станет проще привлекать другие компании к строительству объектов для создания новых рабочих мест.