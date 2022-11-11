Мальчика, которого сбил депутат в Новосибирской области, выписали из больницы

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Шестилетнего мальчика, которого в городе Татарске Новосибирской области сбил местный депутат Сергей Мамонтов, выписали из больницы. Об этом стало известно в пятницу, 11 ноября.

Мальчика выпустили из Новосибирской областной клинической больницы, но он останется под наблюдением врачей. У ребенка есть ограничения в движении, также необходимо контролировать время просмотра телевизора. Также мать пострадавшего сообщила порталу NGS о том, что мальчику нужно в санаторий.

ДТП, о котором идет речь, произошло вечером 30 октября. По версии следствия, Мамонтов двигался на Toyota RAV4 по двору многоквартирного дома в городе Татарске и наехал на шестилетнего ребенка.

Вместо того чтобы оказать медицинскую помощь или вызвать врачей, мужчина немного постоял рядом с пострадавшим и скрылся с места происшествия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». 31 октября депутата арестовали на 11 суток по административной статье об оставлении водителем места ДТП.

9 ноября суд отстранил депутата от занимаемой должности на время расследования уголовного дела.