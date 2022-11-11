«Никто не имеет права диктовать условия»: действительно ли экономика РФ утратила свою «рыночность»

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Власти Соединенных Штатов отказались считать экономику России рыночной. Действительно ли наша экономика утратила свою «рыночность»? На этот вопрос в беседе с «Вечерней Москвой» ответил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

— Решение Вашингтона политическое, а не экономическое, — говорит собеседник «ВМ». — В России вполне рыночная экономика. Каждое государство имеет право строить ту экономику, которую считает наиболее эффективной для своей страны на данном этапе. Никто извне не имеет права диктовать свои условия.

Позиция Штатов аргументируется «широким вмешательством» российского правительства в национальную экономику. Изменение статуса экономики России позволит американским властям ввести против экспортеров антидемпинговые пошлины.

Такой же стратегии США придерживаются в отношении Китая, чья экономика и вовсе не признавалась рыночной из тех опасений, что дешевые китайские товары «наводнят западные рынки».

При этом американские власти отчасти правы. Доля государства в ВВП России еще в 2019 году превысила 50 процентов. Однако это никак не отменяет рыночных механизмов. Для понимания этого факта достаточно обратиться к определению понятия «рыночная экономика». Вот версия Кембриджского словаря:

— Рыночная экономика — это экономическая система, при которой товары и услуги производятся, продаются и распределяются на основе баланса спроса и предложения. Таким же образом устанавливаются и цены на товары и услуги.

Что же Россия теряет вместе со статусом рыночной экономики, придуманным США? Как напоминает Беляев, этот статус определяет позиции страны в международных экономических организациях. Прежде всего во Всемирной торговой организации (ВТО) и в Международном валютном фонде (МВФ).

Поскольку после 24 февраля для России эти организации потеряли свое значение, глобальных изменений не произойдет.

— Все международные институты потеряли свое значение. Так что для России лишение вот этого статуса рыночной экономики фактически ничего не означает, — заключил экономист.

Статус рыночной экономики был присвоен России в 2002 году. Считается, что это было важной вехой на пути вступления России в ВТО, которое произошло в 2012 году. В марте 2022 года 14 членов ВТО выпустили совместное заявление о лишении России режима наибольшего благоприятствования. В российском МИД исключили выход страны из организации.