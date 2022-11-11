Минторг США перестал считать экономику России рыночной

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Власти в Соединенных Штатах решили лишить российскую экономику статуса рыночной. Об этом сообщили в четверг, 10 ноября, в американском Министерстве торговли.

— Это решение является важным признанием увеличения российского государственного влияния на их экономику, которая ставит отрасли промышленности США в невыгодное положение при попытке конкуренции на глобальном уровне, — отметили в ведомстве.

В Минторге уточнили, что это позволит США «в полную силу» применять антидемпинговое законодательство в отношении РФ. Также чиновники ожидают снижения давления на предприятия в стране из-за «несправедливых импортных операций», сообщает РИА Новости.

7 октября США ввели экспортные ограничения против 28 компаний из Китая. Уточняется, что меры расширяют номенклатуру товаров, которые подлежат лицензированию при поставках, в адрес 28 юридических лиц, которые расположены в КНР.

После 24 февраля на Западе постоянно говорят о «крахе российской экономики». Но беспрецедентные санкции не привели к коллапсу. Россия выдержала удар, а экономическая ситуация в стране постепенно улучшается. О состоянии российской экономики и ее перспективах — в материале «Вечерней Москвы».