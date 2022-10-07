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США ввели ограничения на поставки против 28 компаний из Китая

Евгений Белоусов
В мире
США ввели ограничения на поставки против 28 компаний из Китая
Фото: Unsplash

США вводят экспортные ограничения против 28 компаний из Китая. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщили в пресс-службе американского минторга.

— Бюро промышленности и безопасности расширяет контроль за сделками с продукцией для производства суперкомпьютеров и полупроводников, — говорится в сообщении.

Уточняется, что меры расширяют номенклатуру товаров, подлежащих лицензированию при поставках, в адрес 28 юридических лиц, которые расположены в Китае, передает РИА Новости.

3 сентября Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Тайваню вооружений на сумму около 1,1 миллиарда долларов. Согласно документам ведомства, речь идет о поставке властям островного государства 60 противокорабельных ракет и «сопутствующего снаряжения» общей стоимостью порядка 355 миллионов долларов.

Руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов заявил «Вечерней Москве», что, несмотря на нежелание Китая конкурировать с Америкой во внешнеполитических вопросах, США все равно выбирают в отношении КНР политику сдерживания. В будущем это может стать причиной серьезного военного конфликта, считает он.

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