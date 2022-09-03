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Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню оружия на сумму более 1 млрд долларов

Егор Провоторов
В мире
Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню оружия на сумму более 1 млрд долларов
Фото: shutterstock

Американский Госдепартамент одобрил возможную сделку по продаже Тайваню вооружений на сумму около 1,1 миллиарда долларов, заявили в пятницу, 2 сентября, представители американского агентства по оборонному сотрудничеству, которое входит в состав Пентагона.

Согласно документам ведомства, которые цитирует РИА Новости, речь идет о поставке властям островного государства 60 противокорабельных ракет и «сопутствующего снаряжения» общей стоимостью порядка 355 миллионов долларов, а также сотни ракет класса «воздух-воздух» на сумму около 85,6 миллиона долларов.

Кроме того, американское внешнеполитическое ведомство дало добро на возможную сделку с Тайванем по продлению соглашения относительно радиолокационных станций на сумму 655,4 миллиона долларов.

В минувший вторник, 30 августа, тайванские журналисты написали, что военнослужащие островного государства впервые открыли огонь в сторону беспилотника армии Китая на подлете к островам Цзиньмэнь.

официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй потребовал от США прекратить продавать вооружение Тайваню. В Китае при этом отказались от контактов с островным государством по военной линии во избежание дальнейшей эскалации напряженности в регионе.

Оружие США Китай Госдеп
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