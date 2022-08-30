Тайвань впервые открыл огонь в сторону дрона армии Китая
Тайваньские военные впервые открыли огонь в сторону беспилотника армии Китая на подлете к островам Цзиньмэнь. Об этом во вторник, 30 августа, сообщило Центральное новостное агентство Тайваня.
Отмечается, что беспилотник приблизился к острову Эрдань, входящему в подконтрольный Тайваню архипелаг Цзиньмэнь, в 17:59 по местному времени. При этом уже в 18:00 он развернулся и двинулся в сторону города Сямэнь, расположенного в прибрежной китайской провинции Фуцзянь.
Это произошло после того, как военные Тайваня сделали выстрел в сторону БПЛА боевым снарядом. Как уточняется, огонь был предупредительным, передает РИА Новости.
Газета Politico со ссылкой на собственные источники написала, что администрация Белого дома намерена направить американскому Конгрессу запрос на продажу Тайваню вооружений на 1,1 миллиарда долларов.
В ответ на это официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй потребовал от США прекратить продавать вооружение Тайваню. В Китае при этом отказались от контактов с островным государством по военной линии во избежание дальнейшей эскалации напряженности в регионе.