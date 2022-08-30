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Белый дом попросит Конгресс одобрить продажу оружия Тайваню на 1,1 млрд долларов

Егор Провоторов
В мире
Белый дом попросит Конгресс одобрить продажу оружия Тайваню на 1,1 млрд долларов
Фото: whitehouse

Администрация Белого дома намерена направить американскому Конгрессу запрос на продажу Тайваню вооружений на 1,1 миллиарда долларов. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщила газета Politico со ссылкой на собственные источники.

Пакет помощи, все еще находящийся на ранней стадии рассмотрения, включает 60 противокорабельных ракет AGM-84L Harpoon Block II на 355 миллионов долларов, 100 тактических ракет «воздух-воздух» на 85,6 миллиона долларов, а также 655,4 миллиона долларов на продление соглашения по радиолокационным станциям.

По оценкам американских журналистов, законодатели, вероятнее всего, одобрят продажу, однако процесс может затянуться с учетом того, что летние каникулы Конгресса подойдут к концу лишь на следующей неделе. В пресс-службе Госдепартамента не стали комментировать данные о готовящейся сделке.

Накануне политолог Сергей Марков заявил, что вероятность боевых действий между Китаем и США за Тайвань маловероятна, поскольку экономическая выгода обеих стран очень зависит от ситуации на острове.

Оружие администрация Белого дома США Китай
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