Политолог Марков объяснил, почему КНР и США невыгодна война за Тайвань

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Вероятность боевых действий между Китаем и США за Тайвань маловероятна, поскольку экономическая выгода обеих стран очень зависит от ситуации на острове. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил политолог и общественный деятель Сергей Марков.

По его словам, Тайвань является экономически развитой территорией, с которой Китай хочет и будет сотрудничать в различных сферах. Желание вернуть контроль над островом, уточнил Марков, объясняется тем обстоятельством, что весь золотой запас Китайской народной республики находится на территории Тайваня. И, безусловно, Китай заинтересован вернуть свое же наследие:

— Вопрос даже не в этом, а в том, что Китай на протяжении долгих лет пытался объединиться с островом, выдвигая разные лозунги по примеру: «Одна страна — две системы власти». Активные манипуляции такого рода позволили Пекину захватить, к примеру, Гонконг. И все бы ничего, но когда на Тайване наблюдали, как Пекин постепенно душил автономию новоиспеченного региона, то все иллюзии о переходе под крыло «большого брата» исчезали.

Марков подчеркнул, что остров сегодня достаточно самостоятелен как в экономическом, так и в политическом поле. И он не нуждается в союзе с Китаем:

— Китай на самом деле не хочет получать эту территорию военным путем, потому что ему осколки не нужны. Он хочет видеть в своем составе высокоразвитый регион, от которого можно получить экономическую выгоду.

Официальный Вашингтон тоже не заинтересован в начале военной кампании на Тайване, поскольку остров является главным и недорогим поставщиком электронных чипов в США:

— 50 процентов электронных чипов США приобретают у острова. И им очень невыгодно лишаться такого экономически выгодно партнера.

Эксперт отметил, что даже если риск войны нависнет над Вашингтоном и Пекином за Тайвань, то Китай в таком сражении имеет большое преимущество в силу географического расположения и численности армии.

Между тем Вооруженные силы Китая приведены в повышенную боевую готовность в связи с заходом эсминцев США в Тайваньский пролив. Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщил представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) старший полковник Ши И.

Также Ши И добавил, что армия Китая внимательно изучила все передвижения эсминцев Antietam и Chancellorsville в регионе, передает ТАСС.

До этого стало известно, что два корабля ВМС Соединенных Штатов осуществляют проход через Тайваньский пролив впервые после роста напряженности в отношениях Америки с Китаем из-за визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.