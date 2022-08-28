Reuters: Два корабля ВМС США осуществляют проход через Тайваньский пролив

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Два корабля ВМС Соединенных Штатов осуществляют проход через Тайваньский пролив впервые после роста напряженности в отношениях Америки с Китаем из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщило в субботу, 27 августа, агентство Reuters со ссылкой на трех американских чиновников.

Они заявили, что операцию проводят крейсеры ВМС США Antietam и Chancellorsville. По их словам, операция все еще продолжается.

2 августа сообщалось, что самолет, на борту которого находилась Пелоси, приземлился в аэропорту Суньшан города Тайбэй, столицы Тайваня. Военно-воздушные силы США в преддверии визита спикера подняли в воздух восемь истребителей F15 и пять самолетов-заправщиков со своей базы Кадена на японском острове Окинава.

В начале августа американский президент Джо Байден заявил, что никаких радикальных действий со стороны Пекина после посещения спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси Тайваня не ожидается. Однако он отметил, что поведение КНР после визита Пелоси заставляет беспокоиться, но тревоги оно не вызывает. Само посещение спикером Тайваня президент комментировать отказался.

Пекин будет вводить санкции в отношении политических деятелей и бизнесменов, поддерживающих отделение Тайваня от материкового Китая. Подобные санкции могут подразумевать запрет на ведение бизнеса на материке, ограничение на въезд в КНР и другое. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов.