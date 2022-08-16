«Давление на бизнес»: как Пекин накажет сторонников независимости Тайваня и к чему это приведет

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Пекин будет вводить санкции в отношении политических деятелей и бизнесменов, поддерживающих отделение Тайваня от материкового Китая. Подобные санкции могут подразумевать запрет на ведение бизнеса на материке, ограничение на въезд в Китай и др. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов.

По его словам, Китай уже начал вводить ограничения в отношении сторонников независимости Тайваня.

— Введены санкции в отношении отдельных тайваньских политических деятелей. Судя по всему, на нынешнем этапе эскалации кризиса речь может идти только об экономическом наказании. Несмотря на политические разногласия относительно перспектив воссоединения Китая, очень многие тайваньские бизнесмены разместили на материке производство, зарабатывают там достаточно неплохие деньги. Испытанные прежде методы большой эффективности не показали. Это санкции в отношении отдельных отраслей, связанные с экспортом производимых на Тайване товаров. Такие санкции, в частности, были применены перед сильно ухудшившим атмосферу визитом Нэнси Пелоси, — пояснил эксперт.

Товары с Тайваня пользуются на материке аурой хорошего качества: считается, что это нечто деликатесное и вкусное, подчеркнул собеседник «ВМ». Так, в цене на материковом Китае тайваньские бананы, кофе и различные кондитерские изделия. Китайские власти считают, что эти отрасли связаны с политиками, выступающими за независимость. При этом даже полный запрет на ввоз такой продукции не оставит жителей материкового Китая без еды, зато ударит по тайваньским производителям, объяснил специалист.

Следующий возможный шаг — давление на компании, имеющие связи с материком и инвестиции в Китае, если они связаны семейными и деловыми интересами с оппозиционными политиками, предположил Ломанов.

— Невозможно понять, насколько это явление широко распространено. Много ли тайваньских компаний, имеющих бизнес на материке и связанных с политиками, выступающих за независимость? Такие связки, вполне возможно, найдутся, эти компании станут объектом давления. Но китайские власти уже давно стремятся создать комфортабельные условия для тайваньского бизнеса в надежде на то, что рано или поздно тайваньский бизнес станет сторонником воссоединения. Если эту политику захотят разрушить ради наказания отдельных политиков, возникнет сложная ситуация, — рассказал эксперт.

По мнению эксперта, материковый Китай будет прослеживать не только те контакты, которые связаны с инвестициями в бизнес, но и оказывать давление на предприятия, котирующиеся на гонконгской бирже.

Кроме того, возможно давление на бизнесменов, поддерживающих кандидатов на выборах на Тайване, подчеркнул собеседник «ВМ».

— Тайваньская политика — демократическая, в том числе благодаря участию бизнесменов в спонсировании своих кандидатов. Вполне возможно, поддерживающих демократическую политику бизнесменов могут предупредить: раз вы спонсируете политиков, выступающих за раскол родины, ваш выход с товарами и инвестициями на материк нежелателен. На нынешнем этапе это для Китая вполне реалистично, не вызовет эскалации конфликта и его перерастания в силовую фазу, — заключил Ломанов.

В случае, если сторонники Тайваня осмелятся бросить вызов закону, их ждет строгое наказание. Об этом во вторник, 16 августа, заявил официальный представитель Канцелярии ЦК Компартии Китая по делам Тайваня.

— Независимость Тайваня противоречит ходу истории, это тупик. Объявленный сегодня список твердолобых сторонников независимости Тайваня — это еще не весь список. Мы со всей серьезностью предупреждаем, что твердолобые сторонники независимости Тайваня должны одуматься, пока не поздно, если они осмелятся бросить вызов закону, они будут строго наказаны, — заявил он.

Во вторник утром Пекин объявил о введении санкций в отношении семи тайваньских политиков. Им запрещен въезд на материковую часть Китая, в Гонконг и Макао, также им нельзя взаимодействовать с организациями на материке и получать здесь прибыль.