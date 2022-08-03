«Момент для жестокого выпада»: почему Китай не будет воевать с Тайванем и каким будет реальный ответ КНР

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МИД Китая выразил решительный протест и осуждение в связи с визитом на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Правительство Китая пообещало не оставить этот инцидент без внимания. «Вечерняя Москва» разбиралась, каким может быть реальный ответ Китая в плане дипломатических и экономических отношений и зачем США нужна такая провокация.

Санкции Китая навредят всем

Заместитель главного редактора журнала «Проблемы Дальнего Востока», доктор экономических наук, профессор Андрей Островский отметил, что из-за действия Америки Китай начал блокировать экономику Тайваня.

— Сейчас Китай запретил экспорт песка на Тайвань. Это довольно серьезный удар по экономике острова: там своего песка нет — одни горы и скалы. Я на Тайване прожил четыре года — там даже пляжи не песчаные, а примерно как в Сочи. Они закупали песок в том же Китае и в Австралии. Из Австралии, конечно, везти дороже, не говоря о других странах. Кроме того, из-за военных маневров вокруг острова на четыре дня экономика Тайваня практически встанет, — уверен эксперт.

По словам руководителя Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александра Ломанова, многие тайваньские бизнесмены перенесли производство на материк: там дешевле рабочая сила и огромный рынок. Такие благоприятные условия Китай создал в надежде, что деловое лобби поддержит объединение материка и острова, однако этот подход не удался. Теперь Китай может начать давление на материковый тайваньский бизнес вплоть до его конфискации, подчеркнул специалист.

При этом чрезмерное давление на Тайвань опасно для материкового Китая, уверен собеседник «ВМ».

— В чем серьезная проблема отношений материка и острова: объем торговли между ними за прошлый год составил около 330 миллиардов долларов, это очень много. Тайвань занимает непропорционально большое по отношению к своему маленькому населению место на мировом рынке полупроводников: около 100 миллиардов долларов в прошлом году заняли полупроводники, поставленные в Китай. Полномасштабная торговая война между материком и островом очень сильно ударит по экономике самого Китая, — заметил Ломанов.

Война невыгодна Китаю

По словам Островского, Китай не будет начинать боевые действия, пока Тайвань не объявляет о своей независимости.

— Китай очень тонко действует. В соответствии с восьмой статьей закона о предотвращении раскола КНР, как только последует заявление о независимости Тайваня, сразу начнутся боевые действия. Но оно не последует, так как США объявили, что не поддерживают независимость Тайваня. Американские войска их защищать не будут, значит, Тайвань не пойдет на объявление независимости. США пока что поддерживают политику «одного Китая», — отметил эксперт.

Как заметил Ломанов, китайские законы допускают применение силы в отношении Тайваня в том случае, если все другие возможности воссоединения исчерпаны. Никто не может с полной уверенностью сказать, что визит немолодого американского политика является событием, ставящим крест на перспективе мирного воссоединения. При этом начало военных учений — лишь повод для Китая показать, что его не устраивает сложившаяся ситуация, с этой же целью китайские политики делают различные громкие заявления, уверен собеседник «ВМ».

Специалист подчеркнул: начало боевых действий в ближайшее время будет экономически нецелесообразно для Китая.

— Конечно, американское давление нарастает, но и США, и Тайвань прекрасно понимают: если Китай попытается осуществить силовой сценарий в ближайшие два–три года, это обернется очень большими издержками. В настоящее время материк к этому не готов. Захват острова был бы тяжелым и кровопролитным, хотя сейчас и не начало 90-х, когда военный бюджет Тайваня был больше военного бюджета Китая. Но больше Китай опасается введения Западом санкций, аналогичных антироссийским, — рассказал Ломанов.

Островский подчеркнул, что по многим параметрам китайские войска не уступают американским. Главная их слабость — военно-морской флот, который имеет проблемы с двигателями. Китай даже планировал купить у Украины завод по производству двигателей, но Америка наложила вето, и Украина отказалась продавать производство. Сейчас Китай запустил два авианосца для участия в учениях, но это стоило больших усилий, резюмировал собеседник «ВМ».

Не только экономика

Экономические проблемы — не единственная причина, из-за которой Китаю невыгодно начинать боевые действия, отметил Ломанов.

— Принципиальная разница западной и китайской политики вот в чем: на Западе перед выборами политики должны поднимать шум, обращать на себя внимание. Им нужна «маленькая победоносная война», чтобы все ими восторгались. В Китае все наоборот: приближается 20-й съезд Коммунистической партии Китая. У них это по традиции год, когда не должно быть никаких потрясений, социальной нестабильности и уж тем более внешних конфликтов. Съезд должен всему миру продемонстрировать, что под руководством партии в Китае все хорошо, — пояснил собеседник «ВМ».

Специалист подчеркнул, что внешнеполитические авантюры нехарактерны для Китая, но особенно страна не хотела бы в них ввязываться в знаковый для себя год. США прекрасно рассчитали момент для жесткого выпада против материкового Китая, так как вероятность военно-силового сценария исключена не только в ближайшие месяцы, но и годы, предположил Ломанов.

Прилет Пелоси означает, что Америка перешла к тактике «нарезания салями», отметил эксперт.

— Тайваньскую «колбаску» стали резать с огромной скоростью, чтобы понять, где у Китая есть красная черта, после которой начнется активное противодействие. Расчет американцев оказался правильным: в ближайшие два–три года Китай не сможет ничего предпринять, поэтому Тайвань может жить спокойно. Жесты, подобные поездке Пелоси, будут происходить в ближайшие годы, — подытожил собеседник «ВМ».