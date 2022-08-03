Глава МИД Китая назвал исторической неизбежностью воссоединение с Тайванем

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Китай и Тайвань воссоединятся, поскольку это является исторической неизбежностью. Об этом в среду, 3 августа, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

— Осуществление полного национального воссоединения является общей тенденцией и исторической неизбежностью, — отметил он.

При этом дипломат посоветовал США не мечтать о том, чтобы помешать «великому делу воссоединения Китая». По его словам, КНР не оставит пространства для действий силам, выступающим за независимость Тайваня.

Кроме того, политик призвал американские власти немедленно прекратить разыгрывать «тайваньскую карту» для создания беспорядка в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает РИА Новости.

Накануне китайские власти объявили морские военные учения в шести районах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа. Кроме того, с 3 августа КНР приостанавливает экспорт песка на Тайвань.

Также в материале «Вечерней Москвы» китаевед Николай Вавилов объяснил, что будет, если Пелоси доберется до Тайваня. По его словам, Нэнси Пелоси на острове ничего не угрожает, поскольку масштабный прямой конфликт с американским государством не входит в планы КНР.