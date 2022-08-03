КНР приостановит экспорт песка на Тайвань

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Китайская Народная Республика (КНР) приостанавливает со среды, 3 августа, экспорт песка на Тайвань. Об этом сообщил телеканал CGTN со ссылкой на китайское Министерство коммерции.

Во вторник, 2 августа, на Тайвань прилетела спикер палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси. Американская администрация, которую председатель Китая Си Цзиньпин предупредил, что «играющий с огнем рискует обжечься», заверила Пекин в неотступности от политики «одного Китая», однако дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси самостоятельно принимает решения.

КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайваня с действующими чиновниками из других стран, особенно высокопоставленными.

Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

Китаевед Николай Вавилов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что отношения между Китаем и Тайванем достигли определенного пика. Сейчас стороны находятся на грани войны. В связи с этим активизировались и американские власти, которые желают занять позицию лидера в регионе, пытаясь всяческим образом поддержать тайваньский режим.