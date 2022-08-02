МИД Китая выразил протест из-за визита Пелоси на Тайвань
МИД Китая выразил решительный протест и осуждение в связи с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 2 августа.
— 2 августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, проигнорировав решительный протест и торжественные заявления Китая, посетила китайский Тайвань, серьезно нарушив принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике, — говорится в документе.
Уточняется, что данная поездка решительно повлияла на политические отношения между Пекином и Вашингтоном. Она также, как подчеркивается, нарушила суверенитет и территориальную целостность КНР, а также серьезно подорвала мир и стабильность в Тайваньском проливе, передает РИА Новости.
В свою очередь Пелоси заявила, что ее визит не противоречит политике Вашингтона по отношению к Китаю, а подчеркивает приверженность США поддержке демократии на Тайване.
Руководитель экономических исследований в Институте Дальнего Востока РАН Андрей Островский в разговоре с «Вечерней Москвой» объяснил, будет ли военный конфликт между Китаем и Тайванем. По его словам, если Тайвань перейдет так называемую границу, а также будет настаивать на своем суверенитете, то не исключено, что будут какие-то меры приняты.