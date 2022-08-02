Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

МИД Китая выразил протест из-за визита Пелоси на Тайвань

Лейла Алиева
В мире
МИД Китая выразил протест из-за визита Пелоси на Тайвань
Фото: Pixabay

МИД Китая выразил решительный протест и осуждение в связи с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 2 августа.

— 2 августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, проигнорировав решительный протест и торжественные заявления Китая, посетила китайский Тайвань, серьезно нарушив принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике, — говорится в документе.

Уточняется, что данная поездка решительно повлияла на политические отношения между Пекином и Вашингтоном. Она также, как подчеркивается, нарушила суверенитет и территориальную целостность КНР, а также серьезно подорвала мир и стабильность в Тайваньском проливе, передает РИА Новости.

В свою очередь Пелоси заявила, что ее визит не противоречит политике Вашингтона по отношению к Китаю, а подчеркивает приверженность США поддержке демократии на Тайване.

Руководитель экономических исследований в Институте Дальнего Востока РАН Андрей Островский в разговоре с «Вечерней Москвой» объяснил, будет ли военный конфликт между Китаем и Тайванем. По его словам, если Тайвань перейдет так называемую границу, а также будет настаивать на своем суверенитете, то не исключено, что будут какие-то меры приняты.

США Китай Дипломатия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Круг чтения Достоевского

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Реализуем самые передовые идеи

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Люди совершеннее любой техники

Валерий Востротин
Валерий Востротин

Все боевые задачи будут выполнены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наступает время волкодавов

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Известные слова позабытого поэта

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Красота под окном

Все мнения
О проекте