Байден заявил, что не ждет от Китая радикальных шагов из-за Тайваня

Фото: whitehouse

Никаких радикальных действий со стороны Пекина после посещения спикером американской палаты представителей Нэнси Пелоси Тайваня не ожидается. Об этом в понедельник 8 августа, заявил президент США Джо Байден.

— Я не думаю, что они сделают что-либо большее, — заметил американский лидер.

Однако Байден отметил, что поведение КНР после визита Пелоси заставляют беспокоиться, но тревоги оно не вызывает. Само посещение спикером Тайваня президент комментировать отказался. По его словам, это было решение самой Пелоси, передает РИА Новости.

Недавний визит на Тайвань Нэнси Пелоси привел к обострению отношений США и Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин предупредил Вашингтон, что «играющий с огнем рискует обжечься».

Сама спикер считает, что ее визит никак не противоречит политике страны по отношению к Китаю. По ее словам, Вашингтон продолжает решительно выступать против односторонних усилий по изменению статуса-кво.

В свою очередь МИД Китая выразил решительный протест и осуждение в связи со случившемся. Правительство Китая пообещало не оставлять этот инцидент без внимания. «Вечерняя Москва» разбиралась, каким может быть реальный ответ Китая в плане дипломатических и экономических отношений и зачем США нужна такая провокация.