В Китае жестко ответили США на желание продать оружие Тайваню

Фото: depositphotos

В Китае потребовали, чтобы США прекратили продавать вооружения Тайваню и отказались от контактов с островным государством по военной линии во избежание дальнейшей эскалации напряженности в регионе, заявил журналистам официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

В интервью РИА Новости он подчеркнул, что подобные действия США серьезно нарушают принцип «одного Китая» и положения трех совместных коммюнике между Пекином и Вашингтоном. Также продажа оружия Тайваню поощряет сепаратистские силы и ведет к эскалации напряженности в Тайваньском проливе. Так дипломат отреагировал на информацию о готовящейся продаже вооружений американцами.

Ли Пэнъюй призвал Штаты немедленно прекратить подобные действия и перестать создавать факторы, дестабилизирующие ситуацию в регионе. При этом китайский дипломат подчеркнул, что Пекин будет и впредь «принимать решительные и действенные меры в целях твердой защиты своего суверенитета».

Накануне газета Politico со ссылкой на собственные источники написала, что администрация Белого дома намерена направить американскому Конгрессу запрос на продажу Тайваню вооружений на 1,1 миллиарда долларов.