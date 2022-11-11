Терапевт Чернышова рассказала, какие опасные болезни развиваются бессимптомно

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Человек может не подозревать о наличии атеросклероза, сахарного диабета, гипертонии, ВИЧ или онкологии, поскольку эти заболевания развиваются бессимптомно. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Эксперт отметила, что человек может и не знать о том, что у него повышен уровень холестерина. А повышенный холестерин в будущем грозит инфарктом или инсультом.

Онкология на начальном этапе тоже не дает выраженной симптоматики, пока опухоль не станет большого размера.

Сахарный диабет, атеросклероз и онкологические заболевания чаще развиваются после 40 лет. Людям, достигшим этого возраста, Чернышова советует ежегодно проходить обследование и сдавать анализы на сахар и холестерин в крови.

Для профилактики онкологии можно ежегодно делать флюорографию, женщинам посещать гинеколога, а мужчинам — уролога, передает Москва 24.

Врач-реабилитолог, главный врач медицинской клиники, кандидат медицинских наук Александр Шишонин дал советы по питанию, которые помогут избежать проблем со здоровьем.