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Профицит федерального бюджета России в январе–октябре составил 128,4 миллиарда рублей

Араз Салехов
Экономика
Профицит федерального бюджета России в январе–октябре составил 128,4 миллиарда рублей
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Профицит федерального бюджета России с января по октябрь 2022 года составил 128,4 миллиарда рублей. Об этом в пятницу, 11 ноября, свидетельствуют данные Министерства финансов РФ.

Так, доходы бюджета за отчетный период составили около 22,14 триллиона рублей (88,5 процента от объема, утвержденного федеральным законом о бюджете на 2022–2024 годы). При этом за тот же период было потрачено около 22,011 триллиона рублей (92,9 процента от запланированного объема).

Как уточняется, доходы в федеральный бюджет поступали в большинстве своем от федеральных органов исполнительной власти — администраторов доходов федерального бюджета:

— Федеральная налоговая служба — в сумме 15 695 926,5 миллиона рублей, или 93,5 процента к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2022 год;

— Федеральная таможенная служба — в сумме 5 239 559,5 миллиона рублей, или 84,2 процента к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2022 год;

— другие федеральные органы — в сумме 1 204 289,7 миллиона рублей, или 59,9 процента к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2022 год.

Кроме того, в октябре этого года Минфин РФ потратил около 259,7 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ), чтобы покрыть дефицит государственного бюджета. Вырученные средства были зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования дефицита.

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