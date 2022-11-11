Два автомобиля столкнулись на трамвайных путях на Краснопрудной улице

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Россия, Москва, Русаковская улица Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись на трамвайных путях в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 11 ноября.

ДТП произошло на Краснопрудной улице в районе остановки «Леснорядская улица». Из-за аварии временно задерживаются трамваи под номерами 4, 7 и 13.

Маршруты трамваев были временно изменены, но спустя 15 минут движение восстановили, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Другое ДТП произошло в подмосковном Чехове ранним утром в пятницу, 11 ноября. Пьяный водитель микроавтобуса насмерть сбил женщину, шедшую по пешеходной дорожке.