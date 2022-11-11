Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Молодой человек прокатился на капоте авто на скорости 93 километра в час

Степан Жирнов
Происшествия
Молодой человек прокатился на капоте авто на скорости 93 километра в час
Фото: Пресс-служба УМВД России по Ивановской области

В Ивановской области молодой человек прокатился на капоте автомобиля своего знакомого на скорости в 93 километра в час. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения УМВД России в пятницу, 11 ноября.

По информации ведомства, инцидент произошел на 177 километре трассы Р-132 «Золотое кольцо», недалеко от деревни Жуково. Нарушение зафиксировала камера фотовидеофиксации: в кадр попал молодой человек, который лежал на капоте иномарки, движущейся со скоростью 93 километра в час, и махал окружающим рукой.

Сотрудники ГИБДД установили личности водителя и пассажира, ими оказались 19-летние местные жители. В отношении мужчины за рулем были составлены административные протоколы по статьям «Перевозка людей вне кабины автомобиля» и «Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности».

Любитель острых ощущений также был привлечен к административной ответственности: в его отношении составили протокол по статье «Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства Правил дорожного движения», сообщили в пресс-службе УМВД России по Ивановской области.

Другое происшествие на дороге случилось в подмосковном Чехове ранним утром в пятницу, 11 ноября. Пьяный водитель микроавтобуса насмерть сбил женщину, шедшую по пешеходной дорожке.

ПДД ГИБДД административные правонарушения МВД Ивановская область
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Погиб отец Михаил

Никита Миронов
Никита Миронов

Премудрые пискаришки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте