Молодой человек прокатился на капоте авто на скорости 93 километра в час

Фото: Пресс-служба УМВД России по Ивановской области

В Ивановской области молодой человек прокатился на капоте автомобиля своего знакомого на скорости в 93 километра в час. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения УМВД России в пятницу, 11 ноября.

По информации ведомства, инцидент произошел на 177 километре трассы Р-132 «Золотое кольцо», недалеко от деревни Жуково. Нарушение зафиксировала камера фотовидеофиксации: в кадр попал молодой человек, который лежал на капоте иномарки, движущейся со скоростью 93 километра в час, и махал окружающим рукой.

Сотрудники ГИБДД установили личности водителя и пассажира, ими оказались 19-летние местные жители. В отношении мужчины за рулем были составлены административные протоколы по статьям «Перевозка людей вне кабины автомобиля» и «Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности».

Любитель острых ощущений также был привлечен к административной ответственности: в его отношении составили протокол по статье «Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства Правил дорожного движения», сообщили в пресс-службе УМВД России по Ивановской области.

Другое происшествие на дороге случилось в подмосковном Чехове ранним утром в пятницу, 11 ноября. Пьяный водитель микроавтобуса насмерть сбил женщину, шедшую по пешеходной дорожке.