Актриса Мельникова впервые появилась на публике после сообщений о тяжелой болезни

Фото: assembly.spb.ru

Актриса Анастасия Мельникова впервые появилась на публике после заявления о тяжелой болезни. Она приняла участие в передаче на федеральном телеканале.

На шоу 53-летняя звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» предстала в обтягивающем черном платье, продемонстрировав заметно постройневшую фигуру.

Ранее Мельникова сообщила, что уже пять лет борется с серьезным заболеванием. При этом сам диагноз она не озвучивала. Актриса признавалась, что перенесла несколько операций, одна их которых чуть не сделала знаменитость инвалидом.

В настоящее время артистка служит в Театре имени Комиссаржевской в Санкт-Петербурге и является депутатом местного законодательного собрания. Она почти не бывает на светских мероприятиях и редко снимается в кино, передает Пятый канал.

В прошлом году Анастасия Мельникова тяжело переболела коронавирусом, после чего заметно прибавила в весе. Она призналась, что ее волнуют отеки и собственная фигура. При этом актриса заявила, что никогда не станет делать «пластику», потому что будет выглядеть «как надутая кукла».