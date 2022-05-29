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«Обезьянье лицо»: Анастасия Мельникова рассказала о последствиях коронавируса

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
«Обезьянье лицо»: Анастасия Мельникова рассказала о последствиях коронавируса
Фото: Телеканал Санкт-Петербург

Звезда «Улиц разбитый фонарей» Анастасия Мельникова тяжело перенесла коронавирус. Актриса заметно прибавила в весе. Однако поддержки от поклонников она не получила, те лишь набросились на нее с расспросами о внешнем виде.

— Я дико переживаю из-за того, что у меня отеки, меня выводит из себя, когда что-то не то с кожей, когда цвет не тот. Все это бесит! Но пластические операции делать никогда не буду — пусть будет обезьянье лицо. Пусть будут морщины, но не будет стыдно, что я надутая кукла, — призналась актриса.

В прошлом году 52-летняя актриса переболела COVID-19. Возможно болезнь сыграла не последнюю роль в изменениях Мельниковой, однако сама актриса не зацикливается на внешности. По ее словам, у нее сейчас и без того хватает дел на работе. Сейчас актриса отыгрывает по пять спектаклей в месяц.

— Чаще не получается, потому что уже десять лет в режиме «24 на семь» я депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Благодаря этой работе у меня произошла полная переоценка ценностей, — рассказала она.

Мельникова также поделилась, что из-за малого количества спектаклей к ней обращались с укором некоторые коллеги. Но актриса в обиду себя не дала, заявив, что кроме театра трижды в неделю сидит на приемах, на которых выслушивает жалобы людей, передает StarHit.

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До этого российский музыкант Аркадий Укупник рассказал, как вместе со всей своей семьей столкнулся с коронавирусом. По его признанию, даже после выздоровления проблемы не кончились. Музыкант рассказал, что столкнулся с сильными последствиями болезни.

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