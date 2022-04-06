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«Просто умираю»: Укупник рассказал, как столкнулся с последствиями COVID-19

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
«Просто умираю»: Укупник рассказал, как столкнулся с последствиями COVID-19
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Еще в январе этого года российский музыкант Аркадий Укупник вместе со всей своей семьей переболел коронавирусом. Однако даже после выздоровления проблемы не кончились. Музыкант рассказал, что столкнулся с сильными последствиями болезни.

— Закружилась голова. Ощущение такое, что я просто умираю. Жена говорит: «Ты стал белый». Пот, руки не то что дрожали, ощущение было — как будто у тебя там кипяток бурлит. Ну, думаю, все, — поделился Укупник.

По его словам, после такого приступа он решил сделать МРТ, но окончательно успокоиться все же не мог. Тогда 69-летний Укупник решил связаться со своим семейным врачом, который объяснил музыканту, что же с ним случилось.

— Я позвонил своему доктору, а он сказал: «Это у тебя паническая атака!» В первый раз с этим столкнулся, — рассказал музыкант в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

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3 марта о проблемах со здоровьем рассказал композитор Игорь Корнелюк, который осенью прошлого года отметил 59-летие. Он признался, что в последнее время его здоровье сильно ухудшилось, поэтому ему пришлось кардинально пересмотреть свой образ жизни.

Многие удовольствия музыканту теперь недоступны. У артиста накопился целый букет опасных недугов: ишемическая болезнь сердца, стенокардия, сахарный диабет. К тому же недавно он перенес коронавирус.

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