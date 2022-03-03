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«Я долго не проживу»: Корнелюк рассказал о серьезных проблемах со здоровьем

Юлия Курганова

Общество
«Я долго не проживу»: Корнелюк рассказал о серьезных проблемах со здоровьем
Фото: youtube.com

Композитор Игорь Корнелюк, который осенью прошлого года отметил 59-летие, признался, что в последнее время его здоровье сильно ухудшилось и поэтому ему пришлось кардинально пересмотреть свой образ жизни. Многие удовольствия музыканту теперь недоступны.

Как выяснилось, у артиста накопился целый «букет» опасных болезней — ишемическая болезнь сердца, стенокардия, сахарный диабет, и к тому же недавно он перенес коронавирус.

— Я долго не проживу, так что уже безалкогольная водка, да резиновая женщина и вот этот весь путь, — рассказал Корнелюк программе Пятого канала «Светская хроника».

По словам певца, врачи посадили его на строгую диету, благодаря которой он смог похудеть на 20 килограммов. Также медики настоятельно рекомендовали отказаться от спиртного. Но несмотря на заболевания, Корнелюк продолжает активно работать и гастролировать.

Ранее дочь певицы Валерии рассказала о проблемах со здоровьем. 28-летняя Анна Шульгина некоторое время назад пропала из социальных сетей. Оказалось, что она переболела COVID-19 и боролась с его последствиями. Артистка сообщила, что у нее началась тяжелая депрессия.

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