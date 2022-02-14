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«Казалось, что схожу с ума»: дочь Валерии рассказала о проблемах со здоровьем

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
«Казалось, что схожу с ума»: дочь Валерии рассказала о проблемах со здоровьем
Фото: instagram.com/shena_music/

Старшая дочь певицы Валерии 28-летняя Анна Шульгина некоторое время назад пропала из социальных сетей. Оказалось, что она переболела COVID-19 и боролась с его последствиями. Артистка рассказала, что у нее началась тяжелая депрессия.

— С каждым месяцем чувство страха нарастало, панические атаки дошли до своего пика, слезы текли ручьем, хотя я не из плаксивых, а в душе поселилась абсолютная пустота. Подобное я испытывала несколько раз в жизни после очень стрессовых ситуаций, но не до такой же степени. Мне казалось, что я буквально схожу с ума, — призналась дочь звезды в Instagram.

Психотерапевт и ЛОР поставили Шульгиной диагноз: тяжелая депрессия, посттравматическое стрессовое расстройство и тугоухость первой степени.

Всю вторую половину 2021 года певица занималась лечением, отменив съемки, концерты и релизы. И только через несколько месяцев терапии слух вернулся и наследница Валерии начала приходить в себя. Она подчеркнула, что решила рассказать о своих проблемах со здоровьем подписчикам, чтобы предупредить их и помочь справиться с подобными ситуациями.

Шульгина призналась, что ей очень помогли в это трудное время родные и друзья.

София Ротару переболела коронавирусом. Болезнь у знаменитой певицы прошла тяжело. Об этом Ротару сама рассказала 1 февраля у себя в Instagram.

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