Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Недели бессонных ночей»: София Ротару переболела коронавирусом

Евгений Белоусов

Общество
«Недели бессонных ночей»: София Ротару переболела коронавирусом
Фото: instagram/sofiarotaru.official

Певица София Ротару переболела коронавирусом. Болезнь у знаменитой певицы прошла тяжело. Об этом Ротару сама рассказала во вторник, 1 февраля, у себя в Instagram.

По ее словам, борьба с болезнью далась ей нелегко. Но все обошлось и сейчас знаменитая певица восстанавливается после тяжелой болезни.

— Две недели бессонных ночей и борьбы за здоровье. Коронавирус побежден, но не без осложнений. Ситуация благодаря замечательным врачам и медсестрам — под контролем. Но нужны еще время и силы, — написала певица.

Подписчики сразу же поддержали Ротару в непростой ситуации.

«София Михайловна, мы очень волнуемся! Выздоравливайте скорее»; «София Михайловна, дорогая, не болейте! Все обязательно восстановится»; «Все будет хорошо! Мы вас очень-очень любим», — поддержали поклонники певицу.

До этого стало известно, что певица Лолита Милявская заболела «омикрон»-штаммом коронавируса. Из-за болезни звезды и ее коллеги по сцене Юрия Анпилогова пришлось отменить спектакль «Женитьба» в театре «Модерн». В нем Милявская играет главную роль.

Также стало известно, что певица Манижа тоже заболела коронавирусом. Исполнительница приняла решение отменить концерт, который должен был состояться 2 февраля.

Читайте также:
София Ротару Коронавирус Певцы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Настоящая зима

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пространство для маневра

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Брата раскормили, и он обнаглел

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Наращиваем объем экспорта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Цифровая паутина стала раздражать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Нужны бодрее Щедрины

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Миллион лет до нашей встречи

Все мнения
О проекте