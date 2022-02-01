«Недели бессонных ночей»: София Ротару переболела коронавирусом

Фото: instagram/sofiarotaru.official

Певица София Ротару переболела коронавирусом. Болезнь у знаменитой певицы прошла тяжело. Об этом Ротару сама рассказала во вторник, 1 февраля, у себя в Instagram.

По ее словам, борьба с болезнью далась ей нелегко. Но все обошлось и сейчас знаменитая певица восстанавливается после тяжелой болезни.

— Две недели бессонных ночей и борьбы за здоровье. Коронавирус побежден, но не без осложнений. Ситуация благодаря замечательным врачам и медсестрам — под контролем. Но нужны еще время и силы, — написала певица.

Подписчики сразу же поддержали Ротару в непростой ситуации.

«София Михайловна, мы очень волнуемся! Выздоравливайте скорее»; «София Михайловна, дорогая, не болейте! Все обязательно восстановится»; «Все будет хорошо! Мы вас очень-очень любим», — поддержали поклонники певицу.

До этого стало известно, что певица Лолита Милявская заболела «омикрон»-штаммом коронавируса. Из-за болезни звезды и ее коллеги по сцене Юрия Анпилогова пришлось отменить спектакль «Женитьба» в театре «Модерн». В нем Милявская играет главную роль.

Также стало известно, что певица Манижа тоже заболела коронавирусом. Исполнительница приняла решение отменить концерт, который должен был состояться 2 февраля.