Певица Манижа заболела коронавирусом

Фото: Youtube / Eurovision Song Contest

Российская участница «Евровидения-2021» Манижа заболела коронавирусом. Об этом она сообщила на видео на своей странице в Instagram в четверг, 27 января.

— Мне не стыдно в этом признаться. Почти все мои близкие друзья и коллеги-музыканты или переболели, или болеют сейчас. Новый штамм «омикрон» распространяется как молния, — написала звезда.

Исполнительница добавила, что концерт, который должен был состояться 2 февраля, отменяется.

Из-за пандемии дата концерта переносилась уже дважды. Теперь Манижа отменила его окончательно. Певица заявила, что все деньги за билеты будут возвращены.

Свое решение звезда объяснила тем, что пока не ясно, как долго продлится очередная волна коронавируса и когда снова можно будет провести концерт без риска заражения.

— Уверена, что к тому моменту у меня уже будут готовы и новый материал, и новая программа. Но переносить концерт в третий раз при такой же эпидемиологической ситуации и держать деньги зрителей у меня нет никакого морального права, — заявила она.

В конце видео Манижа извинилась перед фанатами.

Ранее стало известно, что российская телеведущая Ксения Бородина лежит под капельницей с подозрением на коронавирус, о чем она сама рассказала на своей странице в Instagram.