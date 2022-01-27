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«Не очень хорошо себя чувствую»: Бородина попала под капельницу с подозрением на ковид

Георгий Соланович

Общество
«Не очень хорошо себя чувствую»: Бородина попала под капельницу с подозрением на ковид
Фото: instagram/borodylia

Российская телеведущая Ксения Бородина лежит под капельницей с подозрением на коронавирус. Об этом рассказала сама ведущая «Дома-2».

Телеведущая захотела пообщаться со своими подписчиками и предложила им задать любой интересующий их вопрос. Кто-то из фанатов предложил Бородиной показать собственный дом, однако звезда ответила отказом и уточнила, что сейчас она сделать этого не может.

Причина проста – ведущая «Дома-2» лежит под капельницей. Судя по окружению, находится она все-таки дома. Фанаты звезды сразу же засыпали ее вопросами о самочувствии.

— Не очень хорошо себя чувствую... Слабость и головная боль, — ответила Бородина в Instagram-сторис.

По словам телеведущей, все симптомы указывают на коронавирус, однако тесты показали отрицательный результат. Блогер намерена полечиться пару дней и сделать повторный тест.

26 января стало известно, что Ксения Бородина помирилась с бывшей участницей шоу «Дом-2» Екатериной Жужей. Причины давней обиды до сих пор неясны. Жужа считает, что она не поддержала подругу в нужный момент, телеведущая же уверена, что девушка попыталась оторвать кусочек ее славы.

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