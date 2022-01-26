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«Пять лет прошло. Забыли все обиды»: Бородина помирилась с Жужей

Георгий Соланович

Общество
«Пять лет прошло. Забыли все обиды»: Бородина помирилась с Жужей
Фото: instagram/borodylia

Телеведущая Ксения Бородина помирилась с бывшей участницей шоу «Дом-2» Екатериной Жужей. Об этом звезда сообщила у себя на странице в Instagram.

Как заявила сама Бородина, миру послужил случай.

— Мы увиделись в ресторане, когда я отмечала день рождения мамы. Там мы не подошли друг к другу. Потом Катя написала свои эмоции, я написала в ответ, и договорились встретиться. Все не получалось, а после всех праздников наконец-то это случилось. Болтали четыре часа, потом пели песни и обнимались, — уточнила она.

После телеведущая добавила, что с момента ссоры прошло пять лет, былое уже давно забыто.

— Пять лет прошло. Забыли все обиды. Уже взрослые тети, пять детей на двоих, — написала Бородина в сторис в Instagram.

Причины давней обиды до сих пор не ясны. Жужа считает, что она не поддержала подругу в нужный момент, телеведущая же уверена, что девушка попыталась оторвать кусочек ее славы.

26 января Бородина рассказала про общение бизнесмена Курбана Омарова с дочерью.

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