«Показательная порка»: Бородина поддержала устроившую скандал в самолете Волочкову

Фото: instagram/borodylia

Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина заступилась с балерину Анастасию Волочкову, устроившую скандал на борту самолета. Бородину возмутило поведение бортпроводников, которые делали замечания только звезде.

По ее словам, тем же рейсом летела и подруга Бородиной, ставшая свидетельницей скандала. Половина пассажиров самолета, утверждает телеведущая, сидели без масок.

— Для чего эта показательная порка? Настя, понятно, одиозная личность, кто-то ее любит, кто-то ненавидит, вокруг нее всегда скандалы, — заявила Бородина.

Она также подчеркнула, что с Волочковой ее не связывают дружественные отношения, но не заступиться за балерину в этой ситуации она не могла. Бородину в целом не устраивает ситуация вокруг медицинских масок и правил по их ношению.

— Ты же снимаешь их, когда ешь и пьешь, — в этот момент «корона» улетучивается? Меры безопасности для дураков придуманы. Насте надо было морковку взять в рот и весь полет жевать, — цитирует ее StraHit.

Волочкова опубликовала на своей странице в соцсети Instagram видео разговора со стюардом рейса, на котором она учинила скандал.

До этого в МВД сообщили, что артистка находилась в состоянии алкогольного опьянения во время скандала на борту самолета, а после посадки она оскорбляла полицейских. На Волочкову составили административные протоколы по статьям «Мелкое хулиганство» и «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Накануне видео конфликта балерины и ее бойфренда на борту лайнера появилось в Instagram одной из пассажирок. На кадрах видно, что Волочкова на протяжении долгого времени скандалит и ругается с бортпроводниками. По словам пассажиров, скандал продолжался час.