Волочкова устроила скандал со стюардессами в самолете из-за маски

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Балерина Анастасия Волочкова устроила скандал в самолете, в котором возвращалась с Мальдивских островов в Россию. Артистка начала возмущаться из-за требования стюардесс надевать медицинскую маску.

Видео происходящего на борту лайнера появилось в Instagram одной из пассажирок. На кадрах видно, что Волочкова на протяжении долгого времени скандалит и ругается с бортпроводниками. Ее категорически не устроило требование надеть маску, которое сейчас на любых авиарейсах является обязательным.

По словам пассажиров, скандал продолжался час и повлиять на знаменитость толком не удалось — успокаиваться она категорически не хотела. Автор ролика отметила, что пассажиры даже опасались, что из-за скандала с балериной самолет совершит незапланированную посадку.

Но в итоге все обошлось, хотя встречать Волочкову, судя по видео, пришли полицейские. Будут ли в отношении артистки применены какие-либо дисциплинарные санкции за дебош в самолете, пока не известно.

Поклонники посмеялись над гигантским чемоданом Волочковой. Фанаты оценили шутливое видео балерины с отдыха на Мальдивах, на котором она показала огромный чемодан, заверив, что собрала в него вещи для полета в Москву.