«В нем ваш мальчик»: поклонники посмеялись над гигантским чемоданом Волочковой

Фото: instagram/volochkova_art

Поклонники российской балерины Анастасии Волочковой оценили ее шутливое видео с отдыха на Мальдивах, на котором она показала огромный чемодан, заверив, что собрала в него вещи для полета в Москву.

— Собираем вещи перед отъездом в Москву, в принципе, я в аэропорт, — говорит на видео Волочкова.

При этом одетая в один купальник балерина тянет за собой огромный чемодан на колесиках, который по размеру напоминает тележку с мороженым.

При этом большинство поклонников балерины сделали предположение, что таким образом она планирует провезти в самолете своего нового возлюбленного.

«В этом чемодане ваш мальчик, подготовленный к перевозке в багажном отделении»; «В этом чемодане Серега, красиво упакованный, уже лежит»; «Сережа зайцем полетит», — написали они в комментариях к посту в Instagram.

Нашлись и те, кто посчитал, что в подобном саквояже уместилась лишь косметика Волочковой или ее купальники.

Анастасия Волочкова в настоящий момент находится на Мальдивах вместе со своим новым возлюбленным Сергеем. 15 января балерина поделилась подробностями совместного отдыха с мужчиной. Пока ее возлюбленный еще лежит в кровати, она уже встречает рассвет, стоя на пляже. По словам актрисы, они с любовником практически не тратят времени на сон.

13 января Волочкова пожаловалась на «проблемы» в отношениях с новым бойфрендом.