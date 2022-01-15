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«Почти не спим»: Волочкова поделилась подробностями совместного отдыха с возлюбленным

Георгий Соланович

Общество
«Почти не спим»: Волочкова поделилась подробностями совместного отдыха с возлюбленным
Фото: instagram/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась подробностями о совместном отдыхе со своим избранником Сергеем. Соответствующий пост артистка выложила в своем Instagram.

В социальной сети балерина опубликовала видео: пока Сергей еще лежит в кровати, она уже встречает рассвет, стоя на пляже. По словам актрисы, они с любовником практически не тратят время на сон.

— Такое отношение мужчины к женщине просто бесценно, согласитесь. Это не измерить никакими деньгами! Когда есть тот, кто поистине дорожит тобой, а ты — им. Мы с Сережей тут, в этом райском месте, почти не спим. Сегодня легла в 00:00, проснулись в 02:00. Посидели на нашей террасе, поспали еще (пару часиков). Я от красоты проснулась в 05:30, пошла встречать рассвет. Сергей тоже пошел за мной, — написала Волочкова в Instagram.

Фанаты балерины были только рады происходящему и пожелали паре долгого и настоящего счастья.

«Пусть так будет и через год, и через 5 лет, и веки вечные»; «Анастасия и Сергей, пусть ваши отношения продлятся навечно, любви вам!»; «Так и продолжать!» — написали поклонники в комментариях в социальной сети артистки.

Однако 13 января Волочкова пожаловалась на «проблемы» в отношениях с новым бойфрендом.

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