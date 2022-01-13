«Как же быть»: Волочкова пожаловалась на «проблемы» в отношениях с новым бойфрендом

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Не так давно у балерины Анастасии Волочковой появился новый молодой человек. Его она нежно называет Сережей. Однако счастье влюбленных «длилось недолго», и сейчас артистка начала жаловаться на «проблемы» в отношениях. В одной из них она призналась подписчикам в личном блоге.

Накануне возлюбленные отправились на Мальдивы. Волочкова активно начала рассказывать о своем отпуске на курорте в социальных сетях. На одной из фото Волочкова и ее возлюбленный появились на фоне голубого океана и белого песка. Снимок балерина подписала многозначительно.

— Люди. У меня большая проблема. И создал мне ее Сережа. Он мне делает столько красивых снимков, что я не знаю, как их все отсортировать, что с таким количеством делать и как их все разместить. Как же быть? — заявила Волочкова на странице в Instagram.

Артистка спросила у поклонников, стоит ли ей продолжать так активно выкладывать фотографии или же лучше создать отдельный сборник в сторис. Подписчики негативно отреагировали на вопрос и заявили, что не нуждаются в ее фото. Из-за этого Волочкова ненадолго пропала, а после продолжила вести блог.

На днях подписчики восторженно оценили очередную совместную фотографию Волочковой с новым избранником.