Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Как же быть»: Волочкова пожаловалась на «проблемы» в отношениях с новым бойфрендом

Виктория Сикерина

Общество
«Как же быть»: Волочкова пожаловалась на «проблемы» в отношениях с новым бойфрендом
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Не так давно у балерины Анастасии Волочковой появился новый молодой человек. Его она нежно называет Сережей. Однако счастье влюбленных «длилось недолго», и сейчас артистка начала жаловаться на «проблемы» в отношениях. В одной из них она призналась подписчикам в личном блоге.

Накануне возлюбленные отправились на Мальдивы. Волочкова активно начала рассказывать о своем отпуске на курорте в социальных сетях. На одной из фото Волочкова и ее возлюбленный появились на фоне голубого океана и белого песка. Снимок балерина подписала многозначительно.

— Люди. У меня большая проблема. И создал мне ее Сережа. Он мне делает столько красивых снимков, что я не знаю, как их все отсортировать, что с таким количеством делать и как их все разместить. Как же быть? — заявила Волочкова на странице в Instagram.

Артистка спросила у поклонников, стоит ли ей продолжать так активно выкладывать фотографии или же лучше создать отдельный сборник в сторис. Подписчики негативно отреагировали на вопрос и заявили, что не нуждаются в ее фото. Из-за этого Волочкова ненадолго пропала, а после продолжила вести блог.

На днях подписчики восторженно оценили очередную совместную фотографию Волочковой с новым избранником.

Читайте также:
Анастасия Волочкова Мальдивы роман
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не будем мешать Христу

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Поддерживаем бизнес субсидиями

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ах, москвичи, мои куколки

Ирина Левова
Ирина Левова

Договориться о морали в интернете невозможно

Александр Малиновский
Александр Малиновский

Животные ревнуют совсем как люди

Сергей Степашин
Сергей Степашин

Книги остаются востребованными

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Ставки на блокбастеры

Все мнения
О проекте