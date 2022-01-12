«С Сергеем расцвела»: в Сети восхитились фото Волочковой с отдыха на Мальдивах

Фото: instagram/volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова отдыхает на Мальдивских островах с новым возлюбленным Сергеем. Она часто делится на своей странице в социальной сети Instagram фото с отпуска.

На одном из свежих снимков знаменитость запечатлелась около кустика, на ней был купальник телесного цвета с пайетками.

Многие подписчики Волочковой отметили, что она хорошо выглядит, предположив, что причиной этому стал новой избранник балерины. Поклонники одарили звезду множеством комплиментов.

«Ну вот! Приличные фотки и без шпагата»; «С Сергеем расцвела»; «Новый жених на вас положительно влияет»; «Молодец! Так держать! Подчеркнула свою природную красоту»; «Эротизм до кончиков пальцев»; «Очаровательная нимфа», — написали фолловеры.

Таролог предрекла Волочковой разрыв с новым возлюбленным. Таролог Саона предрекла балерине скорое расставание с ее новым возлюбленным Сергеем. Эксперт разложила карты на имена влюбленных.